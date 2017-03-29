Nuestras accionesEl tribunal obliga a emitir un nuevo Acuerdo de Notificación del Valor Catastral

El TSJM obliga a revisar el IBI aplicado a un socio de FACUA Madrid por un valor catastral inflado un 75%

El Ayuntamiento de Madrid usó para fijar el IBI un valor catastral calculado sobre una superficie mayor de la real y sin tener en cuenta que no debe superar el 50% del precio de venta máximo de las VPO.

FACUA.org
Madrid-29/03/2017
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FACUA Madrid ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falle a favor de su socio Miguel Ángel M. B., y ha obligado al Ayuntamiento de la capital a revisar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la Tasa de Residuos Urbanos (TRU) que le han estado

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