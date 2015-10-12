El TUE confirma la multa a Uralita por participar en un cartel en el sector del clorato de sodio
La Comisión Europea rebajó a 4,2 millones de euros la penalización, por lo que la empresa presentó un recurso ahora rechazado.
Europa Press
España-12/10/2015
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado la multa de 4,2 millones de euros impuesta por Bruselas en 2008 a las empresas españolas Aragonesas y su matriz en el momento de los hechos, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción (CEMC, ant