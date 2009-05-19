El TUE dictamina que es legal que un Estado miembro reserve la tenencia y explotación de una farmacia exclusivamente a los farmacéuticos
La sentencia rechaza así los argumentos de la Comisión Europea a favor de la liberalización de las farmacias con el objetivo de garantizar un abastecimiento de medicamentos seguro y de calidad.
FACUA.org
Europa-19/05/2009
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó el martes que es legal que un Estado miembro reserve la tenencia y explotación de una farmacia exclusivamente a los farmacéuticos. Esta restricción a la libertad de establecimiento está justifica