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El TUE dictamina que los Estados miembros no pueden reservar acceso a profesión de notario a sus nacionales

Supone una discriminación por razón de nacionalidad prohibida por el Tratado.

FACUA.org
Europa-24/05/2011
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este martes que los Estados miembros no pueden reservar el acceso a la profesión de notario exclusivamente a sus propios nacionales ya que ello supone una discriminación por razón de nacionalidad prohibi

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