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El TUE ve legal atribuir responsabilidad medioambiental a industrias próximas a zonas contaminadas

Las autoridades pueden condicionar el derecho a utilizar sus terrenos a la realización de trabajos para reparar los daños.

FACUA.org
Europa-10/03/2010
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) considera que las industrias con instalaciones próximas a un área contaminada pueden presumirse responsables de la contaminación.

Además, las autoridades nacionales pueden condicionar el derecho a utiliza

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