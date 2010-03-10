El TUE ve legal atribuir responsabilidad medioambiental a industrias próximas a zonas contaminadas
Las autoridades pueden condicionar el derecho a utilizar sus terrenos a la realización de trabajos para reparar los daños.
FACUA.org
Europa-10/03/2010
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) considera que las industrias con instalaciones próximas a un área contaminada pueden presumirse responsables de la contaminación.
Además, las autoridades nacionales pueden condicionar el derecho a utiliza