El TUE ve legal que los Gobiernos prohíban las empresas privadas de apuestas por Internet
Las loterías nacionales creen que el fallo acabará con centros de apuestas como Gibraltar, Malta o las islas del Canal.
FACUA.org
Europa-08/09/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó este martes que las restricciones impuestas por algunos Estados miembros a las empresas privadas de apuestas y juegos de azar por Internet, e incluso su prohibición, no vulneran la normativa comunitaria ya que pueden