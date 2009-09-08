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El TUE ve legal que los Gobiernos prohíban las empresas privadas de apuestas por Internet

Las loterías nacionales creen que el fallo acabará con centros de apuestas como Gibraltar, Malta o las islas del Canal.

FACUA.org
Europa-08/09/2009
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó este martes que las restricciones impuestas por algunos Estados miembros a las empresas privadas de apuestas y juegos de azar por Internet, e incluso su prohibición, no vulneran la normativa comunitaria ya que pueden

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