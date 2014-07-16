El uso prolongado del iPad, posible causa de dermatitis alérgica a consecuencia del níquel que contiene
Una reacción severa sufrida por un niño estadounidense de 11 años que utilizaba con frecuencia uno de estos aparatos de primera generación alertó a los especialistas del Rady Children Hospital de San Diego.
FACUA.org
Internacional-16/07/2014
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El uso prolongado del iPad puede provocar dermatitis debido al níquel que contiene, según ha mostrado un equipo de investigadores liderados por las dermatólogas del Rady Children Hospital de San Diego, Sharon Jacob y Shehla Admani, cuyo traba