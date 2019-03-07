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#ElAnuncioMásMachista del año: ya puedes votar a los nominados

Nestlé, los gimnasios Basic Fit y Hammer Fitness y el seudoestimulante sexual Forte Love compiten por el premio a El Peor Anuncio de 2018.

FACUA.org
España-07/03/2019
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Cuatro campañas de publicidad machistas compiten por tener el dudoso honor de ser elegidas como El Peor Anuncio de 2018 en la décima edición de estos premios que eligen socios y simpatizantes de FACUA-Consumidores en Acción a través de la web

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