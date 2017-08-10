Elevados a 13 los países afectados por el escándalo de los huevos holandeses contaminados con insecticida
Tras reclamar FACUA a Sanidad que aclarase si España está entre los países que han importado lotes contaminados, la Aecosan responde: "Hasta el momento, no".
FACUA.org
Europa-10/08/2017
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El escándalo de los huevos contaminados con insecticida exportados por Holanda afecta ya a 13 países, pese a que días atrás Ámsterdam notificó que la distribución de lotes infectados únicamente se había hecho a Bélg