Nuestras accionesEl uso de fipronil no está autorizado en animales de producción de alimentos

Elevados a 13 los países afectados por el escándalo de los huevos holandeses contaminados con insecticida

Tras reclamar FACUA a Sanidad que aclarase si España está entre los países que han importado lotes contaminados, la Aecosan responde: "Hasta el momento, no".

FACUA.org
Europa-10/08/2017
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El escándalo de los huevos contaminados con insecticida exportados por Holanda afecta ya a 13 países, pese a que días atrás Ámsterdam notificó que la distribución de lotes infectados únicamente se había hecho a Bélg

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