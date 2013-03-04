Elige a La Peor Empresa del Año: las nominadas son Bankia, Endesa, Iberdrola, Movistar y Vodafone
Los consumidores ya pueden votar a su 'favorita' y también a las nominadas a El Peor Anuncio y La Peor Peor Práctica Empresarial.
FACUA.org
España-04/03/2013
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Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankia, Endesa, Iberdrola, Movistar y Vodafone. Este lunes 4 de marzo se ha abierto el plazo para las votaciones, que se prolongará hasta el 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
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