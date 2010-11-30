Empresas multinacionales se benefician de los fondos estructurales de la UE, según el diario 'Financial Times'.
Estos fondos están destinados a la pequeña y mediana empresa, así como a las regiones más pobres. Además, sólo se han invertido 35.000 euros, de los casi 350.000 disponibles para este fin.
FACUA.org
Internacional-30/11/2010
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Sólo 35.000 de los casi 350.000 euros destinados por la Unión Europea a ayudar a las regiones más pobres han llegado a desembolsarse, según unos documentos internos obtenidos por el diario Financial Times.
Según recoge la agencia Efe, s&oac