En 2011, las subvenciones a las asociaciones de consumidores se distribuyeron de nuevo sin evaluación ni control sobre su representatividad
El INC volvió a castigar a FACUA, crítica con la inacción del Gobierno en la protección de los consumidores.
FACUA.org
España-02/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que en 2011 las subvenciones a las asociaciones de consumidores fueron distribuidas de nuevo por el Instituto Nacional del Consumo (INC) sin evaluación ni control previo sobre sus niveles de representatividad, relevancia social e intervenci&o