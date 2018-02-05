En 7 años, UCA-UCE ocultó a la Junta 440.000 euros en facturas emitidas desde una sociedad instrumental
FACUA reclama al Gobierno de Susana Díaz que investigue los motivos de los pagos y los nombres de las empresas que abonaban las cantidades a EdiUCA SL.
FACUA.org
Andalucía-05/02/2018
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El presidente de UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez (derecha) y su vicepresidente Miguel Ángel Ruiz Anillo durante una comparecencia en el Parlamento de Andalucía.
En sólo siete años, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ocultó a la Junta ingresos por importe de 440.000 euros facturados a distintas empresas desde una sociedad instrumental, EdiUCA SL.
FACUA Andalucía ha accedido a estos datos tras a