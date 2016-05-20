Nuestras accionesCarteles colocados en bloques de viviendas

Endesa amenaza a un barrio de Jerez con cortar la luz tras detectar "anomalías" que no especifica

La eléctrica advierte de la posible suspensión del suministro si no se subsanan unas supuestas irregularidades en varias fincas durante el cambio de los contadores.

FACUA.org
Cádiz-20/05/2016
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FACUA Cádiz ha denunciado que Endesa ha colocado en la barriada San Telmo Nuevo, en Jerez de la Frontera (Cádiz), carteles en distintos bloques de viviendas en los que advierte de que se han encontrado «anomalías» en el cambio de contadores de electricidad.

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