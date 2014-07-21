Endesa devuelve a un socio de FACUA 1.160 euros tras un año de facturas irregulares en un inmueble vacío
La eléctrica reconoce que durante 12 meses no realizó la medición real del contador porque estaba averiado, pero no ha sabido explicar los reiterados fallos de cálculo cometidos en las facturas cobradas durante ese periodo.
FACUA.org
España-21/07/2014
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El socio de FACUA Sevilla ya había detectado desde un tiempo atrás que los recibos que Endesa estaba cargando en su cuenta bancaria eran demasiado elevados para un inmueble que llevaba ocho años desocupado.
Endesa ha devuelto a Francisco S.F., socio de FACUA Sevilla, la cantidad de 1.159,83 euros tras admitir haber estado doce meses aplicando facturaciones irregulares en un inmueble que llevaba 8 años desocupado, sin producir consumo alguno.
Según ha terminado