Endesa multó ilegalmente a una socia de FACUA con 524 euros por no instalar el limitador de potencia
Consuelo Olmedo no recibió las dos notificaciones que exige la ley para informarle de que debía tener interruptores de control de potencia en su primera y segunda vivienda.
FACUA.org
Sevilla-20/11/2014
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"Ni siquiera sabía qué era eso del ICP y menos aún que estaba pagando dinero de más en cada factura por no haber instalado ese aparato"
Tras la intervención de FACUA-Consumidores en Acción, su socia Consuelo Olmedo Vera ha conseguido que Endesa le devuelva 524,16 euros tras haberle estado cargando durante más de dos años continuas penalizaciones en las facturas mensuales por no tener i