Nuestras accionesLa eléctrica le devuelve el dinero tras cobrarle recargos durante más de dos años

Endesa multó ilegalmente a una socia de FACUA con 524 euros por no instalar el limitador de potencia

Consuelo Olmedo no recibió las dos notificaciones que exige la ley para informarle de que debía tener interruptores de control de potencia en su primera y segunda vivienda.

FACUA.org
Sevilla-20/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la intervención de FACUA-Consumidores en Acción, su socia Consuelo Olmedo Vera ha conseguido que Endesa le devuelva 524,16 euros tras haberle estado cargando durante más de dos años continuas penalizaciones en las facturas mensuales por no tener i

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos