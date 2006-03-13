'Energía sostenible para todos', lema de FACUA en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
La Federación se une en la conmemoración del 15 de marzo a la campaña puesta en marcha por la Internacional de Consumidores, la organización de la que es miembro a nivel mundial.
FACUA.org
España-13/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha unido a asociaciones consumeristas de todo el mundo, integradas en la Internacional de Consumidores (Consumers International), para hacer un llamamiento a los gobiernos para desarrollar un amplio programa de energía susten