Entidades financieras de todo el mundo han invertido 21.600 millones en bombas de racimo
El derecho internacional prohíbe este armamento y una mayoría de países a nivel mundial han reconocido los graves daños que provoca.
FACUA.org / Agencias
Internacional-27/11/2014
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Instituciones financieras de todo el mundo han invertido 21.643 millones de euros (27.000 millones de dólares) en empresas que fabrican bombas de racimo entre los años 2011 y 2014, según recoge un informe de la organización holandesa PAX, integrante de la Coalici&oacut