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Entra en vigor la reducción de velocidad a 90 km/h en carreteras convencionales

Supone la desaparición de los límites de 90 y 100 km/h para turismos y motocicletas en función de si la vía disponía o no de metro y medio de arcén practicable.

FACUA.org / Europa Press
España-29/01/2019
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La reducción de velocidad a 90 km/h en las carreteras convencionales ha entrado en vigor este martes 29 de enero. La modificación del Reglamento General de Circulación que contempla esta medida fue aprobada en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre del año pasado

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