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España incumple todos los objetivos para mejorar el sistema educativo de la UE para 2010

Incluso empeora en los más importantes, como las tasas de abandono escolar o el nivel de comprensión lectora, según un informe de la Comisión Europea.

FACUA.org
Europa-25/11/2009
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España incumple todos los objetivos que se marcó la Unión Europea para mejorar los sistemas educativos en 2010 e incluso empeora en los más importantes, como las tasas de abandono escolar o el nivel de comprensión lectora, según un informe sobre reformas

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