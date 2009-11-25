España incumple todos los objetivos para mejorar el sistema educativo de la UE para 2010
Incluso empeora en los más importantes, como las tasas de abandono escolar o el nivel de comprensión lectora, según un informe de la Comisión Europea.
FACUA.org
Europa-25/11/2009
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España incumple todos los objetivos que se marcó la Unión Europea para mejorar los sistemas educativos en 2010 e incluso empeora en los más importantes, como las tasas de abandono escolar o el nivel de comprensión lectora, según un informe sobre reformas