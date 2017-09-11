España prohibirá el español en las comunicaciones aéreas
La medida entrará en vigor el próximo 12 de octubre y es contraria a la opinión de los profesionales implicados y de la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
FACUA.org
España-11/09/2017
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Pilotos y controladores aéreos no podrán utilizar el español en ninguno de los principales aeropuertos del territorio nacional. El Gobierno español ha aprobado una norma que impone el uso del inglés en las comunicaciones de radiotelefonía en los aeropuert