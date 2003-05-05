Esta semana cerrará la franquicia de Wall Street Institute en Ciudad Real
FACUA informa que desde febrero se han producido veintinueve cierres en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid.
FACUA.org
España-05/05/2003
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La franquicia de Wall Street Institute en la provincia castellano-manchega de Ciudad Real cerrará el próximo 10 de mayo, según han informado varios alumnos a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA). Con éste son ya ve