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Esta semana hace un año que se gestó el 'día sin móvil' contra las tarifas abusivas

FACUA denuncia que los graves abusos siguen a la orden del día y el control real del mercado es una de las grandes asignaturas pendientes de las políticas de Consumo que los candidatos a las Elecciones deberían tener en cuenta.

FACUA.org
España-28/01/2008
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Esta semana hace un año que se gestó el día sin móvil contra las tarifas abusivas, concretamente el 28 de enero.

Habían pasado cinco días después de que FACUA-Consumidores en Acción diese a conocer públicamente que Movi

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