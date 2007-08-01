Estados Unidos confirma a British Airways una multa de 220 millones por pactar recargos
La aerolínea británica pagará una multa total de 400 millones de euros, repartida entre las autoridades británicas y estadounidenses.
FACUA.org
América-01/08/2007
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ, en sus siglas en inglés) ha confirmado a British Airways una multa de 300 millones de dólares (220 millones de euros) por pactar los precios de los recargos por combustible aplicados a los pasajeros con la aerolínea Virgin A