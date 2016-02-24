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Estados Unidos declara inseguros los 'hoverboards' y pide su retirada de las tiendas

Los aparatos que no cumplan los estándares mínimos de seguridad no podrán ser vendidos.

Europa Press
América-24/02/2016
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La Comisión sobre Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos ha declarado, tras meses de estudios y de vigilar la situación, que los hoverboards (patinetes eléctricos o que funcionan con baterías de litio) son inseguros y ha pedido a las compa&ntild

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