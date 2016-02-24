Estados Unidos declara inseguros los 'hoverboards' y pide su retirada de las tiendas
Los aparatos que no cumplan los estándares mínimos de seguridad no podrán ser vendidos.
Europa Press
América-24/02/2016
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EE UU pide que se retiren los hoverboards de las tiendas hasta que pasen la certificación de seguridad correspondiente. | Imagen: flickr.com/135310117@N08 (CC BY-NC 2.0).
La Comisión sobre Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos ha declarado, tras meses de estudios y de vigilar la situación, que los hoverboards (patinetes eléctricos o que funcionan con baterías de litio) son inseguros y ha pedido a las compa&ntild