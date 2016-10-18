Estados Unidos prohíbe embarcar y aterrizar con el Samsung Note 7 a los pasajeros de avión
En Europa, la Agencia de Seguridad Aérea ya ha sugerido a las aerolíneas que recuerden a sus pasajeros no introducir sus Galaxy Note 7.
Europa Press
Internacional-18/10/2016
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La Administración Federal de Aviación (FAA), la agencia de aviación estadounidense, ha prohibido que se introduzca el modelo de teléfono móvil Samsung Galaxy Note 7 en cualquier vuelo de Estados Unidos.
En un comunicado, esta admini