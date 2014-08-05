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Estafan un millón de euros con la venta fraudulenta de entradas del Zoo de Madrid

Dos empleados manipularon el sistema informático para que los billetes expedidos a través de una de las taquillas no se contabilizaran ni registrasen, quedándose con el importe de las mismas cuando las vendían.

Europa Press
España-05/08/2014
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La Policía Nacional ha detenido a dos empleados del Zoo de Madrid por estafar presuntamente un millón de euros por la venta fraudulenta de entradas al parque al manipular el sistema informático para que los billetes expedidos a través de una de las taquillas no se cont

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