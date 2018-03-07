#EstamosHartasDe anuncios machistas: el vídeo de las Consumidoras en Acción de FACUA
Muestra su repulsa contra la publicidad sexista, el IVA de compresas y tampones, la tasa rosa que encarece productos dirigidos a mujeres y la pasividad ante el incumplimiento de las leyes proigualdad.
FACUA.org
España-07/03/2018
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«Estamos hartas de políticos que nos dan lecciones de feminismo mientras permiten que las leyes que nos prometieron la igualdad de género acaben en papel mojado». Ésta es una de las frases del v&iacut