Europa multa con 487 millones de euros a cuatro fabricantes de vidrio por pactar precios
Se trata de la quinta multa más alta impuesta nunca por el Ejecutivo comunitario a un cártel.
FACUA.org
Europa-29/11/2007
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La Comisión Europea impuso ayer una multa de 486,9 millones de euros a cuatro fabricantes de vidrio plano para el sector de la construcción -el estadounidense Guardian, el británico Pilkington, el francés Saint-Gobain y el japonés Asahi- por pactar subidas de pr