Expedia cobró 277 euros a un usuario por unos billetes de avión cuya compra online nunca finalizó
FACUA Madrid tuvo que acudir a los tribunales para conseguir que devolviera el dinero. La empresa le cargó el importe pese a que el afectado canceló el proceso de compra antes de que terminara.
FACUA.org
Madrid-06/08/2019
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FACUA Madrid ha conseguido que Expedia devuelva a un usuario los 277 euros que le cobró por unos billetes de avión cuya compra online nunca llegó a finalizar. La empresa le cargó el importe en su cuenta bancaria pese a que canceló el proceso antes de que termina