Expediente sancionador a Holaluz tras la denuncia de FACUA por aplicar una subida de tarifas retroactiva
Repercutió a sus clientes los costes que le representa financiar el bono social sin respetar las condiciones contractuales que tenían firmadas. La asociación insta a reclamar la devolución del dinero.
FACUA.org
España-14/12/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Catalana del Consumo ha abierto expediente sancionador a la comercializadora eléctrica Holaluz (Clidom Energy SL) por aplicar a sus clientes una subida de tarifas retroactiva. A mediados del año pasado, la empresa comunicó a los usuarios que incrementaría su