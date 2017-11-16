Expediente sancionador a Mediaset por extralimitarse en el tiempo de emisión de publicidad
La CNMC considera que el grupo audiovisual sobrepasó el límite de tiempo de promoción de mensajes publicitarios y de televenta en 12 minutos por hora natural en sus canales Cuatro, Telecinco y Boing.
FACUA.org
España-16/11/2017
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador a Mediaset España Comunicación, S.A. por superar los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios, regulados en el artículo 14.1 de la Ley