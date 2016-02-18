Más noticiasEntre las 20.30 y las 6.00 horas

Expediente sancionador a Telefónica por emitir publicidad de alcohol en Canal+ Liga en horario protegido

Las irregularidades objeto de las actuaciones de Competencia tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2015.

Europa Press
España-18/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar expediente sancionador a Telefónica tras detectar la emisión de comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas de graduación inferior a 20 grados, fuera de la franja horaria compr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos