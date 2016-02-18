Expediente sancionador a Telefónica por emitir publicidad de alcohol en Canal+ Liga en horario protegido
Las irregularidades objeto de las actuaciones de Competencia tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2015.
Europa Press
España-18/02/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar expediente sancionador a Telefónica tras detectar la emisión de comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas de graduación inferior a 20 grados, fuera de la franja horaria compr