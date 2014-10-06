Expediente sancionador en el sector de las tiras reactivas para la determinación de la glucemia en sangre
Por posibles intercambios de información y acuerdos para la fijación de precios y otras condiciones comerciales en la distribución y venta de estos artículos.
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España-06/10/2014
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La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Abbott Laboratories SA, Johnson & Johnson SA, Menarini Diagnosticos SA, Roche Diagnostics SL, Bayer Hispania SL y la Federación Espa&nti