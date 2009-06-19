Exteriores recomienda no viajar a Irán por la violencia postelectoral
Se aconseja a los españoles que estén allí que se alejen de las aglomeraciones, manifestaciones y multitudes.
FACUA.org
España-19/06/2009
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El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación recomienda «vivamente» evitar cualquier viaje a Irán, ya sea por turismo o negocios, debido a los incidentes violentos que han ocurrido en la última semana con motivo a las protestas por las elecciones presidenciales de