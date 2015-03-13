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Facebook se enfrenta a una demanda colectiva en EE UU por los pagos 'in-app'

Los denunciantes piden que la empresa devuelva a los padres el dinero que sus hijos gastaron en la red social sin su consentimiento.

Europa Press
Internacional-13/03/2015
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Un juez federal de Estados Unidos ha dicho que Facebook debe hacer frente a una demanda colectiva a nivel nacional que busca que la compañía de la popular red social devuelva a los padres el dinero que sus hijos gastaron en su web sin consentimiento.

El martes, una juez del d

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