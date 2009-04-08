FACUA aclara que está absolutamente en contra de pedir la disolución o prohibición de las cofradías que exhiban lazos blancos
FACUA no apoya la petición de su asociación en Castilla y León aunque pide a las hermandades que no conviertan sus cofradías en manifestaciones políticas.
FACUA.org
España-08/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción desea aclarar que está absolutamente en contra de pedir que las autoridades disuelvan o prohíban aquellas cofradías que exhiban lazos blancos en señal de manifestación política contra el derecho al aborto o la modificac