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FACUA aclara que está absolutamente en contra de pedir la disolución o prohibición de las cofradías que exhiban lazos blancos

FACUA no apoya la petición de su asociación en Castilla y León aunque pide a las hermandades que no conviertan sus cofradías en manifestaciones políticas.

FACUA.org
España-08/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción desea aclarar que está absolutamente en contra de pedir que las autoridades disuelvan o prohíban aquellas cofradías que exhiban lazos blancos en señal de manifestación política contra el derecho al aborto o la modificac

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