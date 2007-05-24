FACUA aconseja a los afectados por la cancelación de los conciertos de Elton John que reclamen todos sus gastos
La legislación obliga a las empresas responsables a asumir los perjuicios económicos causados a los usuarios, además de la devolución del importe de las entradas.
FACUA.org
España-24/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) aconseja a los afectados por la cancelación de todos los conciertos de la gira europea de Elton John The Red Piano Show que reclamen todos los gastos que le hayan sido ocasionados.
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