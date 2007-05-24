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FACUA aconseja a los afectados por la cancelación de los conciertos de Elton John que reclamen todos sus gastos

La legislación obliga a las empresas responsables a asumir los perjuicios económicos causados a los usuarios, además de la devolución del importe de las entradas.

FACUA.org
España-24/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) aconseja a los afectados por la cancelación de todos los conciertos de la gira europea de Elton John The Red Piano Show que reclamen todos los gastos que le hayan sido ocasionados.

FACUA advierte que los us

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