FACUA aconseja a los afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios económicos ocasionados
Una sentencia del TJUE declara que las empresas ferroviarias no tienen derecho a eximirse de su obligación de indemnización 'cuando el retraso se deba a un supuesto de fuerza mayor'.
FACUA.org
España-29/10/2013
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La convocatoria contempla paros parciales de dos horas en cada uno de los tres turnos de las compañías Renfe y Adif durante los tres primeros días de la semana. | Foto: Ramón Durán (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios que hayan sufrido perjuicios económicos por los retrasos en sus viajes de tren debido a la huelga de Renfe propuesta para esta semana, que reclamen una indemnización a la empresa de transporte.
La convocatoria de hue