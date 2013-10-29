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FACUA aconseja a los afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios económicos ocasionados

Una sentencia del TJUE declara que las empresas ferroviarias no tienen derecho a eximirse de su obligación de indemnización 'cuando el retraso se deba a un supuesto de fuerza mayor'.

FACUA.org
España-29/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios que hayan sufrido perjuicios económicos por los retrasos en sus viajes de tren debido a la huelga de Renfe propuesta para esta semana, que reclamen una indemnización a la empresa de transporte.

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