FACUA aconseja a los afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios económicos sufridos
La asociación recuerda que la compañía ferroviaria, además de devolver el precio de los billetes, deberá hacerse cargo de los gastos de alojamiento u otros servicios que ya hubieran adelantado los usuarios.
FACUA.org
España-10/06/2016
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Fomento ha garantizado servicios mínimos para larga distancia y cercanías. | Imagen: flickr.com/harrisonearl (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios que estén sufriendo perjuicios económicos por los retrasos en sus viajes de tren debido a la huelga de Renfe iniciada este viernes 10 de junio, y que está previsto que se repita también los próxim