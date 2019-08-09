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FACUA aconseja a los afectados por la huelga de vigilantes de seguridad de El Prat que reclamen ante AENA

La asociación advierte de que ni la empresa ni el Ministerio de Fomento pueden desentenderse de los problemas que afectan a la gestión de las instalaciones.

FACUA.org
España-09/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a todos los pasajeros que puedan verse afectados por la huelga de vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat que reclamen ante AENA los posibles perjuicios que pudieran sufrir, en caso de perder un vuelo o por un retraso importante a conse

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