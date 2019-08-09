FACUA aconseja a los afectados por la huelga de vigilantes de seguridad de El Prat que reclamen ante AENA
La asociación advierte de que ni la empresa ni el Ministerio de Fomento pueden desentenderse de los problemas que afectan a la gestión de las instalaciones.
FACUA.org
España-09/08/2019
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