FACUA aconseja a los asistentes al Arenal Sound que reclamen tras la cancelación de varios conciertos
La organización, obligada a suspender tres actuaciones debido a un "exceso de aforo", según un atestado de la Guardia Civil. Asistentes denuncian graves deficiencias en el control de acceso al recinto.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-04/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción informa a los usuarios afectados por la cancelación de varios conciertos previstos en el festival Arenal Sound, que se celebra en Burriana (Castellón) del 1 al 6 de agosto, de que tienen derecho a reclamar no sólo el dinero de