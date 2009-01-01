FACUA aconseja a los consumidores que hagan frente a la presión consumista de las rebajas y corten con el despilfarro
Alerta a los consumidores sobre las ofertas fraudulentas que lanzan determinados comercios en las rebajas.
FACUA.org
España-01/01/2009
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Ante el comienzo de la temporada de rebajas el 2 de enero en diversas comunidades autónomas, FACUA-Consumidores en Acción aconseja hacer frente a la presión consumista para evitar que los niveles de endeudamiento de las familias se vean agravados mediante compras irracionales