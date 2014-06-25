FACUA aconseja a los usuarios afectados por la huelga de controladores franceses que reclamen sus derechos
La asociación advierte de que las compañías aéreas deben ofrecer un transporte alternativo, el reembolso del billete, así como la asistencia en caso de que se necesite.
FACUA.org
España-25/06/2014
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FACUA recuerda que ante esta situación son las empresas, y no los usuarios, las que deben asumir el riesgo de huelga cuando se contrata un servicio.
FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios de los vuelos afectados por la huelga de controladores aéreos franceses que reclamen sus derechos a un transporte alternativo, reembolso y asistencia o manutención ante la cancelación o retrasos de los vuelos que t