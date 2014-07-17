Nuestras accionesPrevisto para el 31 de julio en Renfe y Adif, que lo prolonga hasta el 1 de agosto

FACUA aconseja a quienes se vean afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios ocasionados

Una sentencia del TJUE declara que las empresas ferroviarias no tienen derecho a eximirse de su obligación de indemnización 'cuando el retraso se deba a un supuesto de fuerza mayor'.

FACUA.org
España-17/07/2014
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios que sufran perjuicios económicos por los retrasos en sus viajes de tren debido a la huelga de Renfe y Adif propuesta para los días 31 de julio y 1 de agosto, que reclamen una indemnización a la empresa de transporte.

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