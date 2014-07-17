FACUA aconseja a quienes se vean afectados por la huelga de Renfe reclamar por los perjuicios ocasionados
Una sentencia del TJUE declara que las empresas ferroviarias no tienen derecho a eximirse de su obligación de indemnización 'cuando el retraso se deba a un supuesto de fuerza mayor'.
FACUA.org
España-17/07/2014
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FACUA considera injusto que los consumidores soporten los cargos de la huelga abonando ellos los perjuicios económicos que les supongan los retrasos o las cancelaciones de sus billetes.| Imagen: Driek (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios que sufran perjuicios económicos por los retrasos en sus viajes de tren debido a la huelga de Renfe y Adif propuesta para los días 31 de julio y 1 de agosto, que reclamen una indemnización a la empresa de transporte.