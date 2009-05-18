FACUA aconseja no comprar por impulso y recuerda que un mismo coche puede variar hasta 3.600 euros en función del concesionario
Teme que determinados fabricantes y concesionarios reduzcan los descuentos que ofrecían hasta ahora aprovechando las ayudas gubernamentales para aumentar sus márgenes de beneficio.
FACUA.org
España-18/05/2009
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Ante el inicio de las ayudas del Gobierno y las comunidades autónomas a través del Plan 2000E, FACUA-Consumidores en Acción recomienda a quienes estén valorando comprar un automóvil que no tomen decisiones de forma impulsiva y recuerda que un mismo modelo puede