Nuestras accionesAnte el inicio del Plan 2000E

FACUA aconseja no comprar por impulso y recuerda que un mismo coche puede variar hasta 3.600 euros en función del concesionario

Teme que determinados fabricantes y concesionarios reduzcan los descuentos que ofrecían hasta ahora aprovechando las ayudas gubernamentales para aumentar sus márgenes de beneficio.

FACUA.org
España-18/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Ante el inicio de las ayudas del Gobierno y las comunidades autónomas a través del Plan 2000E, FACUA-Consumidores en Acción recomienda a quienes estén valorando comprar un automóvil que no tomen decisiones de forma impulsiva y recuerda que un mismo modelo puede

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos