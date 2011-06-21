FACUA advierte a los consumidores sobre los posibles abusos que pueden producirse en rebajas
Existen establecimientos que pueden vulnerar los derechos de los consumidores e incurrir en competencia desleal falseando descuentos.
FACUA.org
España-21/06/2011
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