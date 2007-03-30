FACUA advierte a los usuarios sobre los abusos que pueden sufrir durante la Semana Santa
Aunque existe libertad de precios, los establecimientos de hostelería y hoteleros deben actualizar sus listas de precios si aplican subidas.
FACUA.org
España-30/03/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte a los consumidores de los posibles abusos que pueden sufrir durante la Semana Santa por parte de establecimientos de hostelería y hoteleros.
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