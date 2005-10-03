FACUA advierte a Vodafone que aunque lance una tarifa por segundos sigue vulnerando la legislación con sus demás ofertas
La Federación muestra sus sospechas de que éste sea el primer paso de una estrategia de las compañías de móviles consensuada con la propia CMT para intentar perpetuar las tarifas con redondeo.
FACUA.org
España-03/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte a Vodafone que a presentación realizada hoy de un nuevo plan de precios, Vitamina, una de cuyas opciones supondrá el cobro por segundos desde el inicio de la llamada no implica que a partir de ahora cumpla la leg