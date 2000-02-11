Nuestras acciones

FACUA advierte de importantes diferencias en los precios de las floristerías el día de San Valentín

El Día de Los Enamorados, una docena de rosas puede costar entre 4.500 y 7.200 pesetas, según el establecimiento.

FACUA.org
Andalucía-11/02/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Ante la llegada del día de San Valentín, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado un sondeo en una treintena de floristerías para conocer las diferencias en los precios de los ramos de rosas y las fluctuaciones q

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos