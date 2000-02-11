FACUA advierte de importantes diferencias en los precios de las floristerías el día de San Valentín
El Día de Los Enamorados, una docena de rosas puede costar entre 4.500 y 7.200 pesetas, según el establecimiento.
FACUA.org
Andalucía-11/02/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ante la llegada del día de San Valentín, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha realizado un sondeo en una treintena de floristerías para conocer las diferencias en los precios de los ramos de rosas y las fluctuaciones q